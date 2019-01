Twee gewonden bij knal tussen auto en vrachtwagen Sander Bral

16 januari 2019

17u30 0 Brasschaat Bij een botsing tussen een personenwagen en een lichte vrachtwagen in Brasschaat zijn twee gewonden gevallen. Beide voertuigen moesten getakeld worden.

Op het kruispunt van de drukke Bredabaan met de Voshollei is woensdagmiddag een verkeersongeval gebeurd. Een personenwagen en een lichte vrachtwagen reden in tegengestelde richtingen over de Bredabaan wanneer de vrachtwagenchauffeur de Voshollei wilde inslaan. De bestuurder van de personenwagen had het manoeuvre van de vrachtwagenchauffeur te laat opgemerkt en kon een aanrijding niet meer voorkomen. Beide chauffeurs raakten gewond.

De Bredabaan was een tijdlang versperd voor het verkeer. De brandweer moest eerst alle brokstukken opkuisen nadat de voertuigen getakeld werden.