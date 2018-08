Terpstra en Jakobsen sterren van N8 WINNAAR NIEUW CRITERIUM KRIJGT JUWEEL VAN 15.000 EURO TOON VERHEIJEN

30 augustus 2018

02u36 0 Brasschaat De N8 van Brasschaat heeft Quick Step-renners Nikki Terpstra en Fabio Jakobsen kunnen strikken voor de opvolger van de legendarische Acht van Brasschaat. De winnaar van het nieuwe criterium kan ook rekenen op een exclusief juweel van Mas Tu Vu ter waarde van zo'n 15.000 euro. De wedstrijd vindt plaats op 4 september.

De Acht van Brasschaat was tot de jaren 80 een meer dan legendarische koers met tot honderdduizend mensen langs de baan en renners als Eddy Merckx, Claude Criquielion, Greg Lemond en Stanneke Ockers. De koers hield op te bestaan, dook weer even op maar moest in 2014 weer stoppen. Nu neemt BASJ de koers in handen. Met Terpstra, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, en Jakobsen, winnaar van de Scheldeprijs, weet het toch al twee kleppers te strikken. "We zijn nog altijd trots dat we dit op enkele maanden tijd in elkaar gebokst hebben", vertelt organisator Luk Mattens. "Met dank aan de tweehonderd vrijwilligers die zich nu al bereid hebben getoond om te helpen." Naast de twee bekende renners van Quick Step zal ook onder meer Guillaume Van Keirsbulck zijn opwachting maken.





660 briljanten

De organisatie heeft dankzij medesponsor Mas Tu Vu ook een uniek juweel laten ontwerpen dat aan de winnaar geschonken zal worden. "Toen ze ons vroegen hebben we zeker niet getwijfeld", lacht Hans Plessers van Mas Tu Vu. "We hadden eerder al voor de Scheldeprijs een juweel gemaakt. Dat ik het nu in mijn eigen Brasschaat ook mag doen, is schitterend." Het juweel mag er zijn. "Het goud is achttien karaat. De fiets is in het geelgoud en de ronde in witgoud", zegt Scheppers. "Verder zijn er 660 steentjes, briljanten, in verwerkt."





Het juweel staat ook op een speciale sokkel. "Daar moet ik wel een bekentenis over doen aan het gemeentebestuur: we hebben daarvoor en steen gestolen uit het oude gemeentehuis (lacht)." Het juweel heeft een waarde van zo'n 15.000 euro.





Concept

De organisatie is ervan overtuigd dat het volledige nieuwe concept - tijdrit, afvallingskoers en criterium - ook navolging zal krijgen. "Onze bedoeling is uiteraard in Brasschaat te blijven, maar ook in andere gemeenten een gelijkaardig concept uit te werken om zo tot een soort van regelmatigheidscriterium te komen", aldus Mattens. "En uiteraard ook het Belgisch Kampioenschap naar Brasschaat halen. Dat zou de ultieme droom zijn. Deze start is in elk geval positief. We werken het ook aan de belangstelling voor de VIP. We hadden gehoopt op zo'n tweehonderd mensen, maar het zijn er alles samen meer dan 650 geworden. Als we dat de komende jaren kunnen verderzetten, dan hebben we onze start niet gemist."





Alle info op www.n8cycling.be





Meer over Brasschaat

wielersport

sportdiscipline

sport