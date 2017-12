Stukje Parijs in Vieux Depot ANJA DE BUYSSCHER BAAT CAFÉ AAN OUDE BAAN UIT TOON VERHEIJEN

02u41 0 Laenen Anja De Buysscher in haar café, dat de Parijse sfeer uitademt. Brasschaat Wie de voordeur van café Vieux Depot opent aan de Oude Baan en ook al eens in Parijs is geweest, waant zich meteen in de Franse hoofdstad. Zowat alles doet denken aan de lichtstad. "Toen mijn man en ik jaren geleden hier binnenstapten, wist ik het: dat wil ik ook ooit", lacht uitbaatster Anja De Buysscher.

Brasserie/restaurant Vieux Depot bestaat als gebouw nog maar een tiental jaren, maar de voorbije jaren passeerden nogal wat uitbaters de revue. Maar als het aan Anja De Buysscher ligt, die al meer dan twintig jaar ervaring heeft in de horeca, komt daar verandering in. Zij nam de zaak over nadat de vorige eigenaars in de nog de boeken moesten neerleggen. Voor de eerste keer haar eigen zaak nadat ze eerder onder meer in Dockx Café werkte in Antwerpen. "We hebben het contract in oktober getekend en wilden aanvankelijk eind november de deuren openen, maar het is uiteindelijk midden december geworden", lacht Anja De Buysscher. "We zijn nogal wat verrassingen tegengekomen."





Bijna dag en nacht hebben Anja en haar man, die nog voltijds leerkracht is, in de zaak gewerkt om alles klaar te krijgen. "Vier volle containers hebben we hier laten buiten halen. Elektriciteit, loodgieterij, de volledige keuken, de vloer in het zaaltje boven: het moest allemaal vernieuwd worden. De zaak had niet zo lang leeg gestaan, maar het leek er wel sterk op dat de vorige uitbaters hier nooit veel opknapwerk hebben gedaan. Maar we zijn uitermate tevreden met het resultaat. Het is echt wat we willen. Het doet ook nog altijd wel een beetje denken aan vele jaren geleden. De Parijse sfeer, de gezelligheid, de sfeer. Naar ons gevoel klopt het plaatje echt. De investering is wel wat zwaarder dan gepland, maar we gaan ervoor. De klanten zijn ook positief. We merken ook dat we bij iedereen goed scoren. Zowel jong als oud(er) lijkt hier graag over de vloer te komen."





De zaak lijkt meteen goed te draaien. Anja heeft meteen ook vier mensen in dienst voor de keuken en de zaal. Zelf staat ze ook in de zaak. In het eetgedeelte achteraan kunnen 42 mensen zitten zonder echt het gevoel te hebben op elkaar te zitten. Het 'cafégedeelte' vooraan is goed voor een twintigtal zitplaatsen. "Aan het terras zijn we niet meer toegekomen", vertelt Anja. "Dat zal voor dit voorjaar zijn. Het zaaltje boven is al wel klaar. Dat kunnen mensen afhuren voor kleine feestjes of vergaderingen."





Als Anja één ding mag zeggen waarom iedereen naar Vieux Depot moet komen, aarzelt ze niet. "Ons beenhammetje met Gentse mosterd. Dat valt blijkbaar bij iedereen in de smaak (lacht). Maar de rest van onze kaart ook hoor."