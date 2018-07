Stream eens... een gemeenteraad NIEUW GEMEENTEHUIS VAN 9,4 MILJOEN LAAT ZIJN TROEVEN ZIEN KRISTOF DE CNODDER

02u23 0 Brasschaat Een week na de opening van het nieuwe Brasschaatse gemeentehuis kreeg uw krant er een exclusieve rondleiding. Het gebouw kostte 9,4 miljoen, maar eerlijk is eerlijk: het resultaat mag er zijn. Dankzij nieuwe camera's kan u bijvoorbeeld binnenkort vanuit uw luie zetel elke gemeenteraad live op de voet volgen.

Het gelijkvoers is de enige verdieping waar het publiek mag komen. Eyecatcher is het grote atrium, waar veel licht naar binnen valt door de grote ramen: een enorm verschil met de inkomhal van het oude gemeentehuis. "Daar was het inderdaad nogal donker en benepen", zegt leidinggevend ambtenaar Gigi De Schryver, die ons samen met haar collega Jan Moereels rondleidt. In het atrium vind je een onthaal en een reeks loketten. Achteraan zijn er vergaderlokalen. Ook de raadzaal voor de gemeenteraad is beneden. "De inrichting van die zaal is wel nog niet helemaal klaar", vertelt Jan Moereels. "Een opvallende nieuwigheid is dat er camera's hangen, waarmee we de gemeenteraadszittingen voortaan live zullen streamen op het internet."





Eerste verdieping

In principe zal de burger hier niet komen, wat een zekere rust biedt aan de diensten die er zitten. "Er zijn enkele vaste bureaus en ook enkele 'flexbureaus' ingericht voor het personeel van gemeente of OCMW", gaat Jan Moereels verder. "Momenteel hebben die 'flexbureaus' weliswaar nog even een vaste bezetting. Enkele interne diensten - zoals de personeelsdienst - gaan op termijn toch terug naar het oude gemeentehuis, maar daar moeten nu eerst aanpassingswerken gebeuren." Op de eerste verdieping bevindt zich ook de personeelsrefter, met alweer veel lichtinval.





Tweede verdieping

Ook hier zijn kantoren. Wat in het oog springt, zijn de in hoogte verstelbare tafels die je her en der aantreft. "Het biedt de gelegenheid om soms rechtstaand te werken", legt Gigi De Schryver uit. "Die vraag kwam vanuit ons personeel." Verder is er op de tweede verdieping een klein terrasje met zitbank. Leuk detail: je hebt er een mooi zicht op het oude gemeentehuis. Vanop het tweede kan je het platte dak bereiken, waar 169 zonnepanelen liggen. De gemeente heeft in deze nieuwbouw sterk ingezet op duurzaamheid.





Kelder

Dat blijkt ook in de kelder van het gebouw. In de ondergrondse stookplaats vinden we een stookinstallatie op houtsnippers, wat ecologisch verantwoord is. "Die houtsnippers komen van zieke laanbomen die we rooien", geeft Jan Moereels mee.





"Verder is er in de kelder een parkeergarage voor 39 wagens van personeelsleden. Kon uiteraard niet ontbreken: enkele laadpunten voor elektrische voertuigen. Bezoekers parkeren bovengronds, naast een ruime fietsenstalling. "De voorzieningen zijn hier uitstekend", besluit De Schryver. "Geen wonder dat we al veel positieve reacties kregen." Voor de Brasschaatse burger staat er op 2 september een officiële opening op het programma.