Sterilisatie katten werpt vruchten af

De gemeente Brasschaat heeft vorig jaar 27 katten laten steriliseren of castreren en vier wilde maar gewonde katten verzorgd. "We zien dat ons zwerfkattenbeleid z'n vruchten afwerpt", zegt schepen Dirk de Kort (CD&V). "Er zijn veel minder zwerfkatten in het Park van Brasschaat en bij het domein van De Mick. Brasschaat werkt al verschillende jaren met dit sterilisatiebeleid en geeft subsidies voor de sterilisatie van katten." Dankzij de vrijwilligers in de gemeente zijn er opmerkelijk minder zwerfkatten. Eén van die vrijwilligers is Odette Dendas. "In 2015 hebben wij nog 95 zwerfkatten moeten ophalen, vorig jaar maar 38 keer."