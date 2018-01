Stel zelf de sportkampioen van 2017 voor 02u29 0

De gemeente organiseert op 23 februari een sportkampioenenviering in de Ruiterhal in het Gemeentepark. Tijdens deze viering wordt ook de trofee en de beker voor sportverdienste uitgereikt aan de atleet en de sportploeg die een bijzondere sportprestatie leverden het afgelopen jaar. Verder wordt ook een trofee uitgereikt aan een beloftevolle jongere tot en met 17 jaar. Tot slot zal de Kapitteltrofee geschonken worden aan een Brasschaatse sportpersoonlijkheid die zich jarenlang belangeloos heeft ingezet voor de sport in het algemeen en voor het Brasschaatse sportmilieu. Atleten of sportverenigingen die in aanmerking komen voor sportlaureaat of voor sportverdienste kunnen hiervoor via www.brasschaat.be hun kandidatuur doorgeven vóór 8 januari 2018. (VTT)





