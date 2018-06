Steinerschool zet deuren wagenwijd open 04 juni 2018

Steinerschool De Wingerd aan de Zwemdoklei zette gisteren zijn deuren open. Je kon er deelnemen aan tal van leuke activiteiten, kennismaken met enkele ambachten en genieten in het groen van de ecologische speeltuin. De leerlingen stelden hun werk tentoon en de leerkrachten namen de bezoekers mee op ontdekking door de klassen en gebouwen. "Deze opendeurdag is een manier om als school contact te maken met de buurt en de wereld rondom ons", zegt schooldirecteur Manou De Smet. Het evenement werd mee op poten gezet door de oudervereniging van De Wingerd. "We participeren niet alleen inhoudelijk en organisatorisch", zegt Sprokkel Wouters van de oudervereniging. "We steken ook de handen uit de mouwen om de school mee vorm te geven." (BCOR)