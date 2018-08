Staking bij Aralea duurt voort 29 augustus 2018

02u29 0 Brasschaat Het conflict bij het sociale economiebedrijf Aralea is nog niet achter de rug. De vakbonden en directie zaten dinsdag een hele dag rond de tafel, maar er kwam geen akkoord uit de bus.

De vakbonden en directie wilden gisteren ook liever geen commentaar geven om de gesprekken serener te laten verlopen. De aanleiding voor de staking die sinds vrijdag aan de gang is, is onder meer de toegenomen werkdruk. Maar ook de houding van de directeur lijkt heel hoog te zitten bij het personeel. Er is sprake van zware intimidatie en harde verbale opmerkingen.





Dat er recent een personeelslid met twintig jaar dienst ontslagen werd, was de druppel die de emmer helemaal deed overlopen. De werkneemster had eerder een klacht ingediend wegens intimidatie en werd enkele weken later ontslagen. Het ging om een bediende met een vertrouwensfunctie. Volgens de raad van bestuur van Aralea is het echter zonneklaar:





"Onze organisatie is sterk gegroeid. Daarom hebben we organisatorisch zaken moeten bijsturen. Een aantal collega's van de omkadering gaf aan niet akkoord te zijn met deze veranderingen. Helaas is deze onenigheid ontaard in bijzonder onprofessioneel gedrag en ernstige fouten waarna er sancties gekomen zijn. Een van die sancties was inderdaad het ontslag van het personeelslid."