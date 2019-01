Sportoase Elshout klokt af op 500.000 bezoekers Toon Verheijen

18 januari 2019

13u37 0 Brasschaat Sportoase Elshout heeft het jaar 2018 afgesloten met een half miljoen bezoekers. Ondanks een bloedhete zomer, is het bezoekersaantal ongeveer hetzelfde gebleven. Sportoase zit daarmee in de top tien van best bezochte zwembaden in Vlaanderen.

Sportoase Elshout op de grens van Brasschaat en Schoten is aan zijn twaalfde exploitatiejaar toe en daarmee een van de oudste vestigingen van de groep. Waar initieel werd gemikt op 400.000 bezoekers zit het sportcentrum al enkele jaren met een bezoekersaantal van rond het half miljoen. “We hebben zeker geen record gebroken, maar Elshout blijft het meer dan uitstekend doen”, vertelt Michael Schouwaerts. “We zijn er zelfs lichtjes op vooruit gegaan. Maar niet onbelangrijk: als we kijken naar de agglomeratie waarin het zwembad ligt, dan zijn we met een half miljoen bezoekers een van de best bezochte zwembaden in Vlaanderen en daar zijn we ook wel trots op.”

25 miljoen

De groep Sportoase telt ondertussen veertien vestigingen en hoopt in de lente van 2019 de 25 miljoenste bezoeker te mogen verwelkomen. Sporters komen ook al lang niet meer alleen om te zwemmen, maar kiezen ook voor het fitness of de groepslessen. “We hebben het afgelopen jaar ook geïnvesteerd in een uitbreiding van het lessenpakket voor kinderen met onder meer de opstart van de Zeemeerminnen School.”

Uitbreiding welness

Ook voor 2019 heeft Sportoase plannen om het aanbod naar de bezoekers toe nog uit te breiden. “We kijken dan vooral naar ons welnessaanbod”, vertelt Michael Schouwaerts. “Dat willen we nog uitbreiden, maar dat is zeker nog niet concreet. We zijn dat momenteel volop aan het bekijken.” Momenteel heeft het complex Elshout al een schoonheidscentrum (massages, zonnebank en lichaamsverzorging en andere behandelingen), een badenhuis (jacuzzi, kruidenbaden, stoomruimte, vuurbad, dompelbad en ligstoelen) en een hammam.