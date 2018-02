Sportlaureaten in de bloemetjes gezet 28 februari 2018

Ilda Van Oevelen van Brasschaat Triatlon heeft de Kapitteltrofee in ontvangst mogen nemen. Ilda is meer dan 10 jaar penningmeester van de club en zal eind 2018 afscheid nemen. Zij is de enige persoon die al die jaren als constante aanwezige was in de raad van bestuur en mee de heropstanding verwezenlijkte van amper 30 leden naar nu meer dan 150. Bij de ploegen was het G-Basketteam die met de beker voor sportverdienste (goed presterende sportploeg) aan de haal ging. Zij behaalden een 3e plaats bij de nationale G-basket. De Trofee voor sportverdienste ging naarLouve Boit-Bervoets van de Polderse Reddingsclub. De Trofee voor Beloftevolle Jongere (-18 jaar) ging naar Emilia Soloukhin van ASW Wilrijk. Niet minder dan 45 individuele sportbeoefenaars werden gelauwerd, waarvan 14 met een internationale titel, 18 met een Belgische of nationale titel, 2 met een landelijke of Vlaamse titel en 11 met een provinciale of gewestelijke titel. Er werden ook 34 ploegen gehuldigd waarvan 5 op internationaal niveau, 15 op Belgisch of nationaal niveau, 5 ploegen op landelijk of Vlaams niveau en 9 op provinciaal of gewestelijk niveau.





(VTT)