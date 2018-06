Speelterrein Neervelden in nieuw kleedje 02 juni 2018

De gemeente investeert 15.000 euro in de vernieuwing van het speelterrein aan Neervelden in de wijk Driehoek. Er staan nu een schommel en een nieuw combinatietoestel in de plaats van het oude dat is afgebroken. "De voorbije jaren heeft de gemeente extra ingezet op de vernieuwing van speelruimte. We hebben verschillende speelplekken grondig aangepakt. Ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen spelen in hun omgeving, zo dicht mogelijk bij hun thuis en met de kinderen uit de buurt", zegt schepen van Jeugd Niels de Kort (CD&V). "Tegen de zomervakantie zal ook het speelterrein aan de Prolistraat in wijk Bethanie helemaal afgewerkt zijn." (VTT)