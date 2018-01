Speciaal monument op kinderperken van begraafplaatsen 31 januari 2018

De gemeente gaat op alle begraafplaatsen een speciaal monument plaatsen op de kinderperken. Het gaat om een paddenstoel in cortenstaal (staal dat er verroest uitziet) met uitgesneden stippen waarin een naamplaatje kan geplaatst worden. Op elke paddenstoel is er plaats voor 90 stippen waarin plaatjes kunnen aangebracht worden met de naam en data van de overleden zoon of dochter. De plaatsing van de monumenten gebeurt in de loop van 2018. Families kunnen er dan voor kiezen om een naamplaatje aan te kopen en een plek te geven op een van de paddenstoelen. De plaatjes zijn vervaardigd uit plexiglas. (VTT)