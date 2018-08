Sociale onrust bij maatwerkbedrijf Aralea STAKING UITGEBROKEN NA ONTSLAG MEDEWERKSTER TOON VERHEIJEN

28 augustus 2018

02u35 0 Brasschaat Een deel van de bedienden bij het sociale economiebedrijf Aralea heeft sinds vrijdag het werk neergelegd. De voorbije maanden werd al meermaals geklaagd over een te hoge werkdruk en intimiderend gedrag van de directie. Het ontslag van een bediende met bijna twintig jaar dienst was de druppel.

Een groep van een 25-tal bedienden van de afdeling Groendienst van Aralea in het Gemeentepark legde vrijdag spontaan het werk neer. Ze kregen daarna ook navolging van enkele werknemers van de afdeling Verharding. De toegangspoorten werden afgesloten met kettingen. "De ontevredenheid is al een tijdje bezig. Ten gronde gaat het over het beleid van de algemeen directeur. Die denkt vooral puur economisch terwijl je vooral werkt met mensen met een beperking. Dat zorgt voor enorm veel stress en een hoge werkdruk", zegt June Geuens van LBC. "De manier waarop de directeur omgaat met zijn personeel, is ook niet meteen stimulerend. Roepen, tieren, intimideren en er is zelfs sprake van af en toe een tik tegen het hoofd. Er zijn al eens gesprekken geweest enkele maanden geleden. De directeur zou dan afstand nemen, maar deze maand kwam er dan plots terug een klacht over intimidatie."





Ontslagen

De werkneemster die de klacht indiende werkte bijna twintig jaar bij het bedrijf. Het ging om een bediende met een vertrouwensfunctie. Onlangs werd ze ontslagen en dat is volgens de vakbond de druppel geweest. Vandaag dinsdag volgt er nog een overlegvergadering waarbij er een voorstel tot verzoening zou komen. "We hebben de raad van bestuur met een open brief op de hoogte gebracht. Die zou alles bekijken, maar ze betuigt wel ineens steun aan de directeur. De eisen van het personeel zijn duidelijk: de algemeen directeur moet Aralea verlaten en de ontslagen werkneemster moet opnieuw in dienst worden genomen."





Onprofessioneel

Voorzitter Wim Van der Steen is duidelijk. "Onze organisatie is sterk gegroeid. Daarom hebben we organisatorisch zaken moeten bijsturen. Een aantal collega's van de omkadering gaf aan niet akkoord te zijn met deze veranderingen. Helaas is deze onenigheid ontaard in bijzonder onprofessioneel gedrag en ernstige fouten waarna er sancties gekomen zijn. Een van die sancties was inderdaad het ontslag van het personeelslid."





Verder is de raad van bestuur verbolgen dat alles toch in de openbaarheid is gebracht. "We wilden de sereniteit bewaren. Zelf kozen we er als raad van bestuur bewust voor om geen informatie te delen met het publiek uit respect voor de persoonlijke sfeer van onze werknemers en uit respect voor de gesprekken die nog zullen plaatsvinden. Dergelijke onverantwoorde acties brengen het voortbestaan van onze organisatie in het gedrang.