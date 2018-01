Slecht weer geen spelbreker voor winterdorpen 02u39 0 Foto De Freine Op de schaatsbaan in Brasschaat was gisteren nog veel volk. Brasschaat De winterdorpen in Brasschaat en Schilde sloten gisteren na ongeveer een maand hun deuren. Beide organisatieteams spreken van een geslaagd winterseizoen.

"Voor ons was het eens te meer een erg succesvolle editie", zegt Philip Wauters, die al voor de achtste keer BrasSchaatst Winterdorp op poten zette. "Alles bij mekaar mochten we de voorbije weken weer over de 100.000 bezoekers begroeten. Zo'n 20.000 van hen stonden ook op onze ijspiste. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar. Het mindere weer heeft ons dus niet speciaal parten gespeeld. Ons voordeel is dat wij werken met heel wat overdekte terrassen, dus zelfs bij slecht weer kunnen de mensen droog staan. Onze schaatsbaan is anderzijds niet overdekt, omdat ik vind dat een indoor piste niet het zelfde gevoel geeft."





Winterdorp Schilde was aan zijn tweede jaargang toe en ook hier klonk de organisatie tevreden, al was het opzet hier iets kleinschaliger dan in Brasschaat. "We kregen 7.000 schaatsers over de vloer en dik 20.000 bezoekers in totaal", vertelt medeorganisator Olivier Seminck. "Regen of niet: onze ijspiste stond altijd vol. Dit jaar werkten we met echt ijs, daar waar we vorig jaar een soort kunststofpiste hadden. Het echte ijs viel duidelijk beter in de smaak. De bedoeling is dat we eind 2018 opnieuw een winterdorp gaan organiseren. Dan gaan we verder op de ingeslagen weg." (KDC)