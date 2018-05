Slagboom moet inrijverbod doen naleven 26 mei 2018

02u58 0

De gemeentebesturen van Wuustwezel en Brasschaat hebben een drastische beslissing genomen om de werken op de Bredabaan veiliger te laten verlopen. Een slagboom houdt nu alle verkeer tegen. Te veel automobilisten negeerden de signalisatie.





Een aannemer startte een tweetal weken geleden met de werken voor de aanleg van een fietspad langs de Bredabaan tussen Maria-ter-Heide en Gooreind. Op 14 mei startte de aannemer met het rooien van enkele bomen en struiken in Gooreind-centrum. Ook worden enkele doorsteken gemaakt voor de riolering en de nutsmaatschappijen. Daardoor is er tot 1 juni geen verkeer mogelijk.





Maar dat verbod werd dus massaal genegeerd. "Daarom is er op de Bredabaan aan het kruispunt met de Essensteenweg een vaste slagboom geplaatst", klinkt het bij burgemeester Koen Verberck (N-VA) van Brasschaat en Dieter Wouters (CD&V) van Wuustwezel. "Die zal open blijven tot maandagmorgen 6.30 uur, maar daarna gaat hij weer voor een week dicht tot 1 juni 17 uur. Lokaal verkeer is steeds mogelijk via de omleiding Essensteenweg. Vanaf vrijdagavond 1 juni zal de slagboom verdwijnen en is er doorgaand verkeer mogelijk op versmalde rijstroken."





De gemeenten kiezen er bewust voor de bareel een hele week dicht te houden.





"De bareel dagelijks openen en de rijbaan veilig vrijmaken voor het verkeer zou ervoor zorgen dat de werken minstens een week langer duren. Na 1 juni kan iedereen weer erdoor over versmalde rijstroken." (VTT)