Sinterklaas zoekt verblijfplaats in Brasschaat Sint komt op 24 november met heel zijn gevolg aan Toon Verheijen

14 november 2018

15u04 0 Brasschaat Het Sinterklaascomité is er ook dit jaar weer in geslaagd om de Goedheilige man naar Brasschaat te halen. Medeorganisator is acteur Patrick Onzia. Dit jaar beperkt de Sint zijn doortocht nog tot één dag, maar voor 2019 is hij op zoek naar tijdelijke verblijfplaats om vlotter te kunnen werken.

Het Sinterklaascomité werd enkele jaren geleden nieuw leven in geblazen en kende een alleen maar groeiend succes. Honderden kinderen kwamen vorig jaar naar het gemeentehuis. “En dat doet ons wel deugd, want uiteindelijk zijn we met de voorbereiding toch bijna een jaar bezig”, vertelt voorzitter Marc Perin. “De groep medewerkers groeit ook elk jaar aan. Het vraag veel inspanningen en de handelaars die er aan deelnemen houden er echt niets aan over. We zijn blij dat het lukt in Brasschaat en dat we zoveel kinderen een glimlach op hun gezicht kunnen toveren.”

Slechtweervandaag

Sinterklaas komt op zaterdag 24 november naar Brasschaat. Hij trekt eerst naar winkelcentrum Patio Donk, dan naar TC Park en om 14 uur vertrekt hij in een grote optocht naar het gemeentehuis. Van 15.30 tot 17.30 uur kunnen de kinderen dan een bezoekje brengen aan Sinterklaas en is er een pietenbar voor de ouders. Kinderen krijgen dan ook een snoepzakje dat ze zelf mogen vullen. “De Sint zal ook dit jaar uiteraard weer al zijn Zwarte Pieten meebrengen, maar ook zijn koets én op vraag van veel kinderen zal ook Slechtweervandaag van stal gehaald worden.”

Sinthuis

Voor volgend jaar wil het Sintcomité uitpakken met iets speciaals. “Onze droom is om in Brasschaat een Sinthuis te maken”, vertellen Marc Perin en Patrick Onzia, de acteur onder meer gekend als Dobus (Studio 100, red) die zich ook mee inzet voor het Sinterklaasgebeuren in Brasschaat. “Dan zou de Sint hier immers enkele dagen of weken kunnen verblijven en creëer je nog een grotere beleving. Dan kunnen we ook kinderen betrekken uit de omliggende gemeenten. We gaan dus zeker uitkijken naar een geschikte locatie, want je hebt er wel wat ruimte voor nodig.” De ultieme droom? “Kasteel Withof met al zijn kamers. Dan zouden we er zelfs een Sinthotel van kunnen maken”, lacht Patrick Onzia. “Maar het zou echt mooi zijn voor heel de Voorkempen als we het Sinthuis kunnen realiseren.” Patrick Onzia heeft trouwens een speciale band met Sinterklaas. Hij is begonnen met Sinterklaas in het Wijnegem Shoppingcenter en was later ook betrokken bij de aankomst van Sinterklaas in Antwerpen en de Sinterklaasshow van K3. “De Sint heeft een speciaal plaatsje in mijn hart gekregen. Het is gewoon leuk om al die blije kinderen te zien.”