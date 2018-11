Sinterklaas krijgt warm onthaal Ben Conaerts

01u02 0 Brasschaat De Sint maakte zaterdag een blijde intocht in Brasschaat. Honderden jongens en meisjes kwamen de goedheilig man en zijn gevolg welkom heten.

De Sint en zijn Pieten maakten eerst hun opwachting in winkelcentrum Patio Donk. Van daaruit vertrokken ze per koets naar de terreinen van tennisclub Park, langs de Bredabaan en de Muziekacademie om uiteindelijk halt te houden in het gemeentehuis. Daar namen de Sint en zijn pieten hij twee uur lang de tijd om met alle brave kindjes een praatje te maken en hun tekeningen te ontvangen. De ouders konden intussen een glaasje drinken in de mooi aangeklede Pietenbar.