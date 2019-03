Scholenproject Kaart wordt eind 2019 aanbesteed Gelijkaardig project in Mariaburg gekozen als schoolvoorbeeld voor website Vlaamse Overheid Toon Verheijen

18 maart 2019

14u24 0 Brasschaat Het project Molenveld in Mariaburg, waarbij een nieuwe school werd gebouwd samen met 26 appartementen, en de herbestemming van een oud industriepand op het Falconplein, zijn door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid gekozen als schoolvoorbeeld voor ‘ruimtelijk rendement’. Het Departement Omgeving lanceerde maandag de nieuwe website die als inspiratie moet dienen voor andere projecten. In Brasschaat lopen momenteel nog twee projecten die daarop inspelen: het clusteren van het winkelgebied en het scholenproject Kaart.

Zuiniger omspringen met open ruimte en zoveel mogelijk functies clusteren op één site zijn de laatste jaren fors aan een opmars bezig. Zo wordt er momenteel gebouwd in Loenhout waar op de site van de school ’t Blokje ook appartementen komen. In Essen gebeurde hetzelfde enkele jaren geleden op de vroegere Lonkasite waar er appartementen zijn gebouwd bovenop warenhuis Carrefour. Brasschaat was nu al bijna tien jaar geleden misschien wel pionier door in de wijk Mariaburg een nieuwe school neer te poten in combinatie met 26 appartementen. Daarom ook dat het project een van de tien schoolvoorbeelden wordt genoemd op de gloednieuwe website www.ruimtelijkrendement.be. “We moeten in Vlaanderen zuiniger omspringen met de ruimte die al in beslag is genomen”, zegt minister van Omgeving Koen Van Den Heuvel. “Het meest ideale is om verschillende activiteiten te bundelen op één oppervlakte. “Momenteel wordt er per dag zes hectare ingenomen. Tegen 2040 willen we dat herleiden tot 0. Dat kan alleen maar met zo’n projecten als deze. De website moet een inspiratiebron zijn voor alle professionals die dagelijks bezig zijn met omgevingsprojecten.”

Mariaburg en Kaart

Het project Molenveld werd zo’n tien jaar geleden opgezet onder toenmalig burgemeester Dirk de Kort (CD&V). Op iets minder dan drie jaar tijd werd het project van een nieuwe school, kinderopvang en 26 appartementen gerealiseerd. “Het was een uitdaging voor Brasschaat vooral omdat in onze gemeenten de bouwgronden duur zijn en we oplossingen nodig hadden voor betaalbaar wonen om vooral jonge mensen in onze gemeente te houden”, zegt huidig burgemeester Jan Jambon (N-VA). “We zetten hier overigens nog altijd verder op in, want ook in Kaart komt er een gelijkaardig project. Daar komen twee scholen samen te zitten en voorzien we ook nog een zeventigtal wooneenheden ook onder de noemer van betaalbaar wonen. Als alles volgens planning verloopt, wordt het project in oktober van dit jaar aanbesteed.” In het project wordt ook een polyvalente ruimte voorzien. De gemeente heeft de voorbije jaren de wijk nauw betrokken bij de opmaak van de plannen.

Winkelcentrum

Recent schreef de gemeente ook een studie uit om de winkelcentra te bekijken en in kaart te brengen. “Ook daar willen we streven naar een verdichting”, zegt burgemeester Jan Jambon (N-VA). “De bedoeling is we voor heel onze gemeente een inventaris laten opmaken om het winkelen meer te clusteren. We hopen daarmee ook de leegstand van bijna tien procent wat terug te dringen. Op die manier krijgen we misschien ook zicht op welke locaties er grote of kleine inbreidingsprojecten mogelijk zijn.”