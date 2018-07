Scholen krijgen voor 100.000 euro aan huursubsidies 02 juli 2018

Bijna 60 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren. Ook GVBS Mater Dei en Sint-Michielscollege in Brasschaat zullen jaarlijks een huursubsidie ontvangen. Basisschool GVBS Mater Dei zal een nieuwbouw, waarvan ze geen eigenaar zijn, als schoolgebouw huren. Hiervoor werd een bedrag van 68.428 euro toegekend. Het nieuwe schoolgebouw moet klaar zijn in 2022 en biedt plaats aan 160 leerlingen. Aan middelbare school het Sint-Michielscollege werd 29.280 euro toegekend voor de huur van een bestaand schoolgebouw. Dit jaar wordt reeds gestart met het project, dat zal zorgen voor 65 extra plaatsen. Schepenen Dirk de Kort (CD&V) en Sophie De Roeck (CD&V) zijn tevreden. "Met deze Vlaamse subsidies kunnen meer dan 1.000 leerlingen terecht in moderne onderwijsinfrastructuur in Brasschaat." (VTT)