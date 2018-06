Scholen krijgen centen voor speelpleinen 27 juni 2018

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor enkele subsidiedossiers naar scholen en/of oudercomités omdat zij willen investeren in hun speelplaats om die daarna ook open te stellen voor kinderen uit de buurt. "We hebben in de gemeente een dertigtal speelplekken waarvan er de laatste jaren twaalf volledig zijn vernieuwd", zegt schepen Niels de Kort (CD&V).





"Om nog meer ruimte te creëren voor kinderen, gaan we als gemeente scholen ondersteunen die hun speelplaats renoveren en na de schooluren openstellen voor de wijk."





Twee scholen hebben een aanvraag ingediend. Op GIBO Mariaburg komen er vier nieuwe speeltoestellen waaronder een giraf, een lummelblad, een schuilhut en een tafeltennistafel. Voor de school betekent dat een kostprijs van net geen 25.000 euro waarvan ze nu 17.700 euro gesubsidieerd krijgen. Op GIB Centrum zal een pannakooi voor voetbal worden geplaatst. Daar komen ook nog twee vandalismebestendige doelen.





Alles samen kost dat 7.000 euro waarvan 5.300 wordt gesubsidieerd. (VTT)