Schepenen krijgen strategische plaats op N-VA-lijst 24 maart 2018

02u46 0 Brasschaat De N-VA in Brasschaat heeft gisteren een groot tipje van de sluier opgelicht over de invulling van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De huidige schepenen, buiten Luc Sevenhans die stopt, worden op strategische plaatsen geposteerd. Fractieleidster Goele Fonteyn krijgt de tweede plaats en nieuwkomer Carla Pantens de vierde.

N-VA maakte eerder al bekend dat federaal minister Jan Jambon opnieuw de lijst zal trekken. Huidig waarnemend burgemeester Koen Verberck krijgt plaats drie en zal - zonder grote verrassingen - ook opnieuw burgemeester worden als N-VA de macht grijpt. Stilaan geraken nu ook de andere plaatsen ingevuld. "Voor onze schepenen hebben we naar strategische plaatsen gezocht", zegt Verberck. "Zij hebben zich de voorbije zes jaar kunnen bewijzen en gaan vanop eender welke plaats wel hun diensten bewijzen." Jan Jambon had er gisteren ook moeten bij zijn, maar premier Michel riep hem in de late namiddag nog op voor een kernkabinet.





Luc Sevenhans stopt ermee en is dus niet meer op de lijst terug te vinden. Adinda Van Gerven zal lijstduwer worden van de eerste kolom. Karina Hans wordt de lijsttrekster van de tweede kolom. Lijstduwer wordt schepen Philip Cools. De plaatsen twee en vier op de lijst worden ingenomen door Goele Fonteyn en nieuwkomer Carla Pantens. "Dat betekent nog 26 plaatsen die we de komende weken zullen invullen", lacht Verberck.





Geen zekerheid

Goele Fonteyn beklemtoont wel dat ze ondanks haar tweede plaats geen zekerheid heeft over een eventuele schepenambt. "Ik zal het uiteraard wel aanvaarden, maar die plaats geeft geen zekerheid. Dat hangt van de stemmen af." Danny Thys is door de afdeling vooruit geschoven om voor het arrondissement op de lijst te gaan staan als kandidaat voor de provincie. (VTT)