Route2School ijvert voor nog meer veiligheid op routes van en naar school Toon Verheijen

12 november 2018

09u53 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat en de politie zijn ingestapt in het project Route2School. Dat is een project dat gemeentebesturen en politiezones wil helpen om een analyse te maken van de verkeersveiligheid op schoolroutes. Het project verzamelt ook info rond het verplaatsingsgedrag. In totaal stapten 65 gemeenten in.

De bedoeling is dat iedereen de verkeersveiligheid door de ogen van zijn of haar kinderen bekijkt, welke route ze nemen en welke knelpunten ze tegenkomen. Je kan die dan doorgeven via de website/app www.route2school.be. Er kunnen ook foto’s doorgegeven worden.

Het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt (IMOB) zal alle meldingen in samenwerking met Abeona Consult grondig analyseren en bespreken met gemeente, verkeerspolitie en scholen. De gegevens worden in een digitale schoolroutekaart gegoten. De resultaten van al dat denkwerk worden tenslotte openbaar gemaakt, zodat iedereen ziet welke stappen er in de toekomst ondernomen kunnen worden om kinderen nog veiliger op school te krijgen.