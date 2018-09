Rob Eeman van PVDA komt uw ruiten wassen 07 september 2018

De prijs voor de origineelste verkiezingscampagne gaat (voorlopig) naar lijsttrekker Rob Eeman van PVDA. De man deed via Facebook een ludieke oproep.





Bij iedereen waar hij een affiche tegen de raam mocht hangen, zou hij de ruiten komen wassen.





"Ik heb ondertussen meer dan tweehonderd likes en reacties", lacht Rob Eeman. "Sommige ludiek met de vraag of ik ook de slaapkamerramen wil doen (lacht). Maar ik heb ook al aanbiedingen om borden te komen plaatsen in tuinen en dergelijke. Het is dus een succes te noemen. Nu hopen dat het stemmen oplevert ook."





