Retrobeurs aan vliegveld 08 juni 2018

Op en rond het vliegveld van Brasschaat zijn er dit weekend heel wat activiteiten. Zo vindt aan de Aeroclub op het vliegveld een 'Retro Rumble' plaatst. Tussen 11 en 18 uur is er een echte retro- en handmademarkt met een tachtigtal standhouders. Daarnaast zullen er heel wat oldtimers naar het vliegveld komen van verschillende clubs uit de buurt. Ook de vliegclub zelf zal uiteraard aanwezig zijn met haar vliegtuigjes. Aan Perron Noord is er rommelmarkt en staan er ook wat eetkraampjes tussen 11 en 17 uur. Tenslotte is er nog de 'War History Institute' op de site Gunfire in Brasschaat. Dat is een evenement om de geschiedenis van de Belgische troepen in Duitsland in de verf te zetten. Bezoekers mogen zich verwachten aan de voertuigen die toen dienst deden, maar ook vele andere items, foto's, video's, verhalen. De vrijwilligers van de Gunfire Museum Support Group zijn de hele dag aanwezig om de zaken in goede banen te leiden. Het evenement is gekoppeld aan een modelbouwbeurs met handelaars, clubs en RC tanks en gevechten. (VTT)