Renovatiewerken in kasteel 28 februari 2018

De gemeente Brasschaat investeert zo'n 445.000 euro in renovatieweken in het Kasteel van Brasschaat in het Gemeentepark. Omdat de werken snel moeten gebeuren, zal de concessionaris optreden als bouwheer. Het gaat om werken aan héél het terras en het buitenschrijnwerk. "Het terras moet helemaal vernieuwd worden omdat er waterinsijpeling is naar de benedenverdieping", vertelt waarnemend burgemeester Koen Verberck (N-VA). "Die werken moeten inderdaad redelijk snel uitgevoerd worden. Omdat er dan toch gewerkt wordt, pakken we ineens een deel van het buitenschrijnwerk aan." Voor de ramen wordt 220.000 euro uitgetrokken en voor het terras 225.000 euro. (VTT)