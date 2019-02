Red jezelf uit voormalige huurflat van Madonna: kasteel Withof wordt omgebouwd tot escaperoom Toon Verheijen

17 februari 2019

20u02 0 Brasschaat De mannen van Laagwater pakken opnieuw uit met een unieke escaperoom. Dit keer palmen ze de tweede verdieping in van kasteel Withof dat al verschillende jaren leeg staat. ‘In goede en kwade dagen’ gaat terug naar waarvoor Withof onder meer bekend is geweest: de vele trouwfeesten. De escaperoom kan gereserveerd worden tot einde mei.

Op de website van Laagwater staat er een mysterieuze boodschap te lezen over een trouwfeest dat vroegtijdig moest worden stopgezet in kasteel Withof, waarbij kinderen met braakneigingen naar het ziekenhuis moesten. Ook een trailer zet de (donkere) toon. “En meer gaan we niet verklappen natuurlijk”, lachen Maarten Kerstens, Eli en Jonas Verheyen. “Wie de trailer bekijkt, kan alvast wel wat raden misschien. De bedoeling is dat je in elk geval binnen het uur ontsnapt of het kan wel eens heel mistig worden”, lacht Maarten. “We zijn in elk geval blij dat we deze kans krijgen. We hadden verschillende opties, maar met de verhuurder van Kasteel Withof kwamen we snel tot een akkoord. Het leuke is ook dat de tweede verdieping die we inpalmen ooit nog dienst deed als appartement voor Madonna toen ze optredens had in het Sportpaleis.”

Verhaal

Normaal hebben Jonas, Eli en Maarten altijd wel een verhaal in gedachten of op papier staan, maar toen ze een akkoord hadden rond Withof hebben ze een ander verhaal moeten verzinnen. “Dat is altijd het leuke aan een nieuwe escaperoom en een uitdaging: het verzinnen van een nieuw verhaal.” De mannen van Laagwater hadden eerder al een escaperoom voor enkele dagen in het oude gemeentehuis van Brasschaat en recent ook nog in de leegstaande Hemelhoeve. Met Kasteel Withof zijn ze voor het eerst langer open: tot einde mei. “Langer zal het waarschijnlijk niet zijn en daarna kunnen we weer op zoek naar een nieuwe locatie. We hebben wel wat in gedachten (grijns). Het mag in Brasschaat, maar als we unieke locaties vinden net over de gemeentegrens dan kan dat ook hoor. We gaan het zeker op deze manier blijven doen. We zouden ook ergens een pandje kunnen huren voor een jaar of een langere periode, maar dan verdwijnt toch het unieke en exclusieve karakter. Nu kunnen we onze klanten blijven verrassen met nieuwigheden.” Wie de escaperoom wil huren waar ooit Madonna nog sliep, kan terecht op www.laagwater.be.

Pop-up

Naast de pop-up-escaperoom krijgt het Kasteel Withof de komende maanden opnieuw een bestemming als feestruimte en mogelijk weer als pop-upzomerbar. Dat was ook vorige zomer al het geval. Het kasteel staat al heel wat jaren te koop. Het deed tot enkele jaren geleden nog dienst als exclusief restaurant en hotel en werd volledig gerenoveerd, maar het project mislukte. In 2009 was de vraagprijs nog acht miljoen euro, maar die is nu al gedaald tot 2,3 miljoen.