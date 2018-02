Recordjaar voor feestploeg van de gemeente 06 februari 2018

02u57 0

De gemeentelijke uitleendienst van (feest)materiaal heeft een recordjaar achter de rug. "De laatste jaren wordt er steeds meer materiaal uitgeleend aan onze verenigingen. Vorig jaar waren er 509 ontleningen", zegt schepen van Feestelijkheden Niels de Kort (CD&V). "Via de uitleendienst kunnen verenigingen een heleboel materiaal uitlenen gaande van tafels en stoelen tot verkeerskegels, podiumelementen of vuilnisbakken. Er is ook een heel gamma aan speel- en audiovisueel materiaal." De laatste jaren wordt er steeds meer beroep gedaan op de feestploeg. In de periode van 2009 tot 2014 was er een vrij constant aantal aanvragen. De cijfers schommelden tussen 244 en 258 ontleningen per jaar. In 2015 steeg dit naar 321 en in 2016 steeg het aantal ontleningen tot 336. In 2017 zijn er in totaal 509 ontleningen gebeurd waarvan 295 rechtstreeks zijn toe te schrijven aan aanvragen van verenigingen. 214 ontleningen werden uitgevoerd via een opdracht van het schepencollege of omwille van de veiligheid. (VTT)