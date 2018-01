Radio Park verhuist naar oude hoeve LOKALE ZENDER HEEFT LICENTIE VOOR KOMENDE NEGEN JAAR BEN CONAERTS

29 januari 2018

02u29 4 Brasschaat De vzw Radio Park heeft zaterdag zijn nieuwe radiostudio in zaal Grasdries voorgesteld. Met ook een nieuwe radiolicentie onder de arm ziet de toekomst er voor de lokale radiozender opnieuw rooskleurig uit. "Heel Noord-Antwerpen gaat ons kunnen ontvangen."

De voorbije jaren had Radio Park zijn thuisbasis aan de Oude Baan. Maar omdat dat pand werd verkocht, moest 'dé lokale radio voor Noord-Antwerpen' op zoek naar een nieuwe locatie. Met de steun van de gemeente kon de radiozender zijn intrek nemen in zaal Grasdries, een heropgebouwde hoeve aan de Grasdries. Het voorbije weekend werd de nieuwe radiostudio officieel voorgesteld. Zo'n 170 genodigden kwamen een kijkje nemen achter de schermen van de radiozender, die al sinds 1982 meedraait in het Vlaamse radiolandschap.





"We beschikken hier over twee lokalen, één radiostudio en één technische ruimte, die we voordelig van de gemeente kunnen huren", zegt Vince 't Jolle, voorzitter van de vzw Radio Park. "We zitten hier in een prachtige omgeving, midden in het groen. Dat hier ook een polyvalente zaal ter beschikking is, maakt het bovendien mogelijk om hier evenementen te organiseren. Zo denken we bijvoorbeeld aan een debatavond in aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen."





Tweede zendmast

De zendmast van de radio staat nog steeds aan De Mortel in Brasschaat. Daarmee is Radio Park goed te horen op 105.6 FM in Brasschaat, Kapellen en Schoten. Maar normaal gezien komt er in de loop van dit jaar een tweede zendmast bij. "Die zal komen in Schoten, tegen de rand van Merksem, en zal uitzenden op 106.3 FM. Dan zullen we in heel Noord-Antwepen goed te ontvangen zijn, zelfs in een stukje van de stad. We hopen om dat tegen maart rond te krijgen", zegt Vince.





Nochtans heeft de toekomst van de lokale radio vorig jaar aan een zijden draadje gehangen. Lange tijd was het niet zeker of Radio Park van minister van Media Sven Gatz (Open Vld) de nodige erkenning zou krijgen





"Onze zendlicentie liep eind vorig jaar af en we hebben tot december moeten wachten om te weten of we zouden blijven bestaan. Voor onze vrijwilligers - we zijn met een 15-tal - was dat een heel angstige periode. Gelukkig hebben we intussen een licentie kunnen krijgen en hebben we nu zekerheid voor de komende negen jaar."





Dat is niet alleen goed nieuws voor de vzw Radio Park, maar ook voor de bewoners van de hele regio. Velen maken immers gebruik van Radio Park om op de hoogte te blijven van het streeknieuws. "Onze slogan is niet voor niets 'Radio van bij ons'", glimlacht Vince. "We brengen heel veel lokaal nieuws dat door sommige nationale spelers niet wordt opgepikt. Als lokale zender staan we dicht bij de leefwereld van de mensen en kunnen we kort op de bal spelen. Wat pas een dag nadien in de kranten staat, kan bij ons nog diezelfde dag in de ether."