Radio maken vanuit zeecontainer RADIO PARK ZENDT VOOR GOEDE DOEL 3 WEKEN UIT OP DR. ROOSENSPLEIN Toon Verheijen

29 november 2018

20u05 0 Brasschaat Radio Park pakt in december uit met een heuse stunt. Op het pleintje aan het oude gemeentehuis zal het 3 weken lang dagelijks uitzenden vanuit een omgebouwde zeecontainer. De bedoeling is geld in te zamelen voor drie lokale goede doelen die zich inzetten voor dierenwelzijn.

Het aftellen is begonnen voor Radio Park. Over enkele dagen start de opbouw van haar mobiele radiostudie van waaruit ze tussen 8 en 23 december dagelijks tussen 9 en 18 uur radio zal maken voor het goede doel. De mobiele studio komt op het Dr. Roosensplein voor het oude gemeentehuis aan de Bredabaan. "Het idee is eigenlijk ontstaan vanuit een vraag van de dienst economie van de gemeente om tijdens de kerstperiode eens voor wat anders te zorgen dan de klassieke kerstliedjes", lacht Vince 't Jolle van Radio Park. "Al snel kwamen we op het idee van de mobiele studio. Het gaat om een zeecontainer waarvan een van de wanden vervangen is door een groot glasraam. Op het dak zal vermoedelijk een wagen van een van de sponsors komen te staan."

Basketsloefkes

Elke dag kan je in de container tussen 9 en 18 uur een van de dj's van Radio Park aan het werk zien. Met verschillende acties hoopt de crew een (hoop) geld in te zamelen voor het goede doel. "Wie naar ons glazen radiohuis komt, kan een verzoeknummer aanvragen voor minstens twee euro. Wie shopt in een deelnemende winkel in onze gemeente, maakt zo kans op een tegoedbon voor een verzoeknummer naar keuze want heel wat winkels hebben al nummers 'aangekocht' die ze aan klanten kunnen geven. We willen ook nog een veiling organiseren met spullen van BV's. Denk maar aan gesigneerde basketsloefkes van Sam Gooris. We zijn ook nog in gesprek met heel wat bekende gezichten om eens af te zakken naar Brasschaat. Bezoekers kunnen dan tegen betaling een selfie maken in de arrenslee aan onze studio. Welke BV's dat worden zal later nog volgen. We zijn nog in onderhandeling."

Extra animo

De keuze van de goede doelen heeft Radio Park overgelaten aan de luisteraars. "We hebben een poll georganiseerd waarbij de mensen konden kiezen tussen armoede en dierenwelzijn", zegt 't Jolle. "Uiteindelijk stemde 60 procent voor dierenwelzijn. Zo zullen we onder meer Poezenasiel Cadet steunen, het Vogelopvangcentrum VOC Brasschaat-Kapellen en het in oprichting zijnde Huisdieren Opvangcentrum Brasschaat. Het leken ons stuk voor stuk mooie initiatieven en zo blijven we toch heel lokaal." Radio Park hoopt dat het een succes wordt. "We hebben ook heel wat grote sponsors kunnen strikken. We hopen echt dat we wat extra animo in het centrum kunnen brengen en een echte trafiek op gang kunnen brengen tussen het Winterdorp en het centrum."

De opbouw van het glazen radiohuis gebeurt vanaf woensdag 5 december aan het Dr. Roosensplein in Brasschaat. Het officiële startsein voor de actie 'Het Glazen Radiohuis voor een Beestig goed doel' wordt gegeven op zaterdag 8 december om 12 uur door waarnemend burgemeester van Brasschaat Philip Cools (N-VA).