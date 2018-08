PVDA met nieuwe lijsttrekker naar verkiezingen 16 augustus 2018

02u29 0 Brasschaat De PVDA trekt uiteindelijk met Rob Eeman als lijsttrekker naar de verkiezingen en niet advocaat Jan De Lien. Die zet om persoonlijke redenen twee stappen achteruit en staat op plaats drie.

PVDA heeft maanden geleden al de ambitie uitgesproken om bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor minstens één zetel te gaan. Het stelde toen ook advocaat Jan De Lien voor als lijsttrekker. Om persoonlijke redenen wil die echter niet meer als kopman fungeren waardoor verpleger Rob Eeman nu die taak op zich neemt. "We zijn ook trots dat we met 33 kandidaten zijn en dat we dus een volledige lijst kunnen indienen", vertelt Eeman. "Aan onze filosofie verandert ook niets. We blijven gaan voor betaalbaar wonen, aanpakken van armoede, betere gezondheid- en ouderenzorg en het mobiliteitsprobleem in Brasschaat aanpakken."





Op de tweede plaats staat orthopedagoge Sarah De Wit (40) gevolgd dus door advocaat Jan De Lien (41). Andere namen bovenaan zijn die van Linda Van der Schoepen (59), Paul Stuyck (68) en studente Stefanie Boons (25) op plaats vier tot zes.





1.200 stemmen

Ben Vermeulen (58) duwt de lijst. "We gaan in Brasschaat voor minstens één verkozene. Daarvoor hebben we rond de 1.200 stemmen nodig. We geloven daar in. We merken dat PVDA in de lift zit. We zien dat niet alleen in de peilingen die ons meer dan 6 procent geven in Vlaanderen. Er is ook een sterke groei van ons ledenaantal in Brasschaat." (VTT)