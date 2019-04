Pure Pauze trakteert klanten voor éénjarig bestaan Toon Verheijen

03 april 2019

16u57 0

Exact één jaar geleden startte de vzw OLO met de uitbating van Pure Pauze. Een eethuis pal in het centrum van de gemeente waar mensen met een beperking aan de slag kunnen. “We zijn blij dat we een vaste waarde zijn geworden”, vertelt Annemie Vandeputte. “De charme van onze medewerkers met een beperking laat weinigen onberoerd. Op donderdag 4 april 2019 is het exact een jaar geleden dat we de deuren openden. Vol enthousiasme, maar ook met wat spanning. want we wisten niet wat het zou worden. Iedereen heeft gelukkig zijn draai gevonden. Onze eerste verjaardag vieren we een week lang graag met een kleine attentie voor onze klanten.”