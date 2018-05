Profkoers van Brasschaat komt terug GEMEENTE DROOMT OOK VAN BK WIELRENNEN IN 2024 TOON VERHEIJEN

24 mei 2018

02u55 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat droomt hardop van het Belgisch Kampioenschap wielrennen in 2023 of 2024. Maar voor het zover is, wil het eerst de legendarische wielerwedstrijd Acht van Brasschaat nieuw leven inblazen, onder de noemer N8 van Brasschaat.

Eddy Merckx, Claude Criquielion, Greg Lemond, Stan Ockers. De lijst van wereldkampioenen die ooit over de Bredabaan reden tijdens de Acht van Brasschaat, is lang. In de jaren 80 stopte de koers om later in een afgeslankte vorm weer op te duiken. In 2014 was er echter een gebrek aan financiële middelen en stopte de koers weer. "Maar het was wel door de inzet van Dré van Mechelen en zijn team dat de koers tussen 2008 en dan weer helemaal opleefde", aldus Koen Verbeck.





Onder impuls van het gemeentebestuur wordt de koers nu weer nieuw leven ingeblazen. Hij komt terug in een héél originele vorm. "We willen er meer spanning in brengen dan de huidige criteriums doen", zegt voorzitter Luc Mattens van BASJ, die de koers zal organiseren. "We mikken op 24 profrenners die allemaal hetzelfde startgeld zullen krijgen. Een Peter Sagan voor 40.000 euro zal hier dus niet te zien zijn. Het parcours zelf is drie kilometer lang. De 24 renners leggen eerst een tijdrit af, dan organiseren we een afvallingskoers en uiteindelijk nog een criterium van 15 rondes. De eerste tien krijgen telkens punten. In het criterium verdubbelen we het aantal punten. Diegene met de meeste punten wint uiteraard. Alles samen kunnen we nu al zeggen dat we een prijzenpot van 35.000 euro hebben."





Animatie

De organisatie zal bij de start aan het Armand Reusensplein een dorp bouwen voor de fans. Er wordt ook een VIP-gebeuren voorzien. Niet alleen aan de start, maar ook in en rond het Kasteel van Brasschaat waar de renners ook zullen passeren. "We voorzien ook heel wat animatie voor kinderen en verschillende drank- en eetstands. We willen er echt een happening van maken. Het begint eigenlijk al 's morgens met een fietshappening voor de scholen. De laatste koers, het criterium zelf, zal rond 22.15 uur gereden worden. Een hele dag fietsentertainment dus."





Toekomst

Stilletjes droomt de organisatie en het gemeentebestuur ook al van meer. "Het is de bedoeling dat dit concept wordt uitgebreid naar nog een drietal andere gemeenten", vertellen waarnemend en zittend burgemeester Koen Verberck en Jan Jambon (N-VA). "We willen de komende jaren vooral groeien en een vaste stek op de UCI-kalender krijgen. Als dat lukt, is de ultieme droom om het BK Wielrennen voor profs te organiseren in 2023 of 2024."