Politiewagen betrokken in verkeersongeval in Brasschaat Toon Verheijen

25 maart 2019

15u31 0 Brasschaat Twee voertuigen geraakten maandagmiddag betrokken in een verkeersongeval op het kruispunt van de Bredabaan en de Voshollei in Brasschaat. Een van de twee voertuigen was een politievoertuig van de lokale politie Brasschaat.

Het politievoertuig reed op de Bredabaan in de richting van Antwerpen. Ter hoogte van de Voshollei kwam het tot een aanrijding met een auto die linksaf wilde draaien, maar vermoedelijk het politievoertuig niet had opgemerkt. “Ons voertuig werd vooraan zwaar geraakt", zegt Tina Bruggeman van de politie Brasschaat. “Daardoor zijn ook de airbags in werking getreden. Onze collega’s zijn voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van het andere voertuig, een 43-jarige man uit Brasschaat, liep geen verwondingen op.” De twee voertuigen moesten getakeld worden. De vaststellingen van het ongeval zijn gebeurd door een patrouilleploeg van de aangrenzende zone Noord (Kapellen-Stabroek). Dat is de standaardprocedure bij een ongeval waarbij een politievoertuig is betrokken. Die vaststellingen mogen nooit gebeuren door inspecteurs van hetzelfde korps.