Politieman dood teruggevonden 22 februari 2018

Een skiër heeft maandag het levenloze lichaam van Bart Van Brugghe (47) aangetroffen in een schuilhut in het Oostenrijkse Landeck in Tirol. De Brasschaatse laborant van de gerechtelijke politie Antwerpen was sinds 6 december 2017 vermist. Hij is zelf uit het leven gestapt. De dienstwagen waarmee hij naar Oostenrijk was gereden, werd ginds zes dagen na de verdwijning teruggevonden. De laborant had de nummerplaten veranderd, zodat hij niet opgespoord kon worden.





Van Brugghe had als hobby berglopen en kende de streek goed. De man zou in een afscheidsmail aan collega's hebben geschreven dat hij de overplaatsing die zijn oversten hem hadden opgelegd niet kon verwerken. In de mail verklaart hij ook zijn boekje te hebben open gedaan over wantoestanden in het labo dat onderdeel is van de federale gerechtelijke politie Antwerpen. (PLA)





Wie vragen heeft in verband met zelfdoding of een luisterend oor zoekt, kan contact opnemen met het nummer 1813 van de zelfmoordlijn of vindt info op de website www.zelfmoord1813.be.