Politie waarschuwt voor ‘Irish Travellers’ Toon Verheijen

26 maart 2019

17u01 0 Brasschaat De politiezone Brasschaat waarschuwt voor de Ierse ‘klusjesdienst’, Irish Travellers. De klusjesdienst levert meestal slecht of half werk af en probeert slachtoffers meer geld dan afgesproken afhandig te maken. Er werden de voorbije dagen verschillende meldingen gedaan.

Irish Travellers zijn meestal op zoek naar klussen die ze aan huis kunnen doen. Zij rijden rond en zijn op zoek naar klusjes: daken met mos, daken die kleine herstellingen nodig hebben, opritten die proper gemaakt moeten worden. “Ze gaan meestal van deur tot deur en spreken enkel Engels”, klinkt het bij de politie. “Een offerte vooraf geven ze nooit en ze hebben ook zelfgemaakte folders bij. We raden iedereen aan niet op het aanbod van de mannen in te gaan.”

Meestal leveren ze slecht of onvolledig werk. De uiteindelijke kost van de werken is veel hoger dan vooraf mondeling afgesproken. Ze werken meestal ook zonder vergunning. Bij problemen kan je hen niet meer bereiken omdat ze geen vaste verblijfplaats hebben in ons land.” Wie de mannen opmerkt, wordt gevraagd om de nummerplaat te noteren net als het merk en de kleur van de wagen. Een beschrijving van de malafide werkmannen is ook altijd meegenomen.