Politie pakt inbreker op 02 augustus 2018

02u48 0

De politie van Brasschaat heeft gisterenavond een Poolse inbreker kunnen oppakken. De man werd iets na 20 uur betrapt in een woning in de omgeving van de Bredabaan. De bewoonster betrapte de inbreker op heterdaad. Toen de man in de gaten kreeg dat hij betrapt was, zette hij het op een lopen. Hij nam wel een zak spullen mee die hij had buitgemaakt. Het ging onder meer om een duur horloge. De vrouw verwittigde de politie en kon een goede beschrijving geven. Een patrouilleploeg die in de buurt was, kon de man snel inrekenen. (VTT)