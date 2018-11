Politie controleert of fietsen in orde zijn Toon Verheijen

11u16 0 Brasschaat De lokale politie Brasschaat voerde deze week diverse fiets- en bromfietscontroles uit op diverse plaatsen in de gemeente. Bijna de helft hield zich niet aan de wegcode.

De agenten controleerden onder meer op het feit of fietsers en bromfietsers wel op de juiste plaats op de openbare weg reden en - in het geval van de bromfietsen - of ze zich aan de snelheid hielden. Maar ook de fietsverlichting werd gecontroleerd.

Er werden in totaal 98 fietsers gecontroleerd en 27 bromfietsen. Dertig fietsers jonger dan 16 jaar werden niet geverbaliseerd, maar hun ouders ontvangen wel een brief met toelichting waarom hun kind werd tegengehouden (in dit geval omdat ze niet op de juiste plaats op de baan fietsten, red). 11 fietsers van 16 jaar en ouder werden wel geverbaliseerd.

De komende weken zullen er nog controles volgen.