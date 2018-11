Politie Brasschaat wil knuffel en kindje nog altijd verenigingen Toon Verheijen

09 november 2018

10u42 0 Brasschaat De politiezone Brasschaat doet op haar facebookpagina nogmaals een oproep om de foto van een gevonden knuffel massaal te delen in de hoop de knuffel en het kindje te verenigen.

De knuffel werd op 27 oktober binnengebracht bij de politie. Die verspreidde toen al de volgende boodschap: “Deze lieverd is zijn vriendje kwijt. Hij heeft het een beetje koud en kan bij ons lekker opwarmen tot hij terug naar huis kan. Onze nieuwe vriend is vanmiddag gevonden in het Gemeentepark in de onmiddellijke nabijheid van de parking van KHC Dragons. Ken jij de wederhelft van deze teddybeer? Geef ons dan gauw een seintje. #verloren #grootverdriet #teddybeer”