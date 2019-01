Personeel AZ Klina laat zich massaal inenten tegen de griep Toon Verheijen

26 januari 2019

22u01 0 Brasschaat IDEWE organiseerde onlangs een griepvaccinatiecampagne in het AZ Klina omdat uit onderzoek bleek dat minder dan de helft van het personeel in de gezondheidssector zich laat inenten. De campagne had succes want 8 op 10 liet zich vaccineren.

IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, pleit al langer voor meer vaccinatiecampagnes bij het gezondheidspersoneel. Niet alleen voor het personeel zelf maar ook om de patiënten waarmee ze in contact komen te beschermen. De Hoge Gezondheidsraad raadt het gezondheidspersoneel ook aan om een griepprik te laten zetten. “Het aantal medewerkers dat zich laat inenten verschilt sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis, maar uit onderzoek van IDEWE en het Leuven University Vaccinology Center (LUVAC) blijkt dat gemiddeld 40 procent te zijn. Er bestaan nog teveel vooroordelen over griepvaccinatie en velen schatten het risico op besmetting en het doorgeven van griep te laag in,” zegt Lode Godderis van IDEWE.

Wie de griep al eens heeft gehad, weet wat het betekent. Bestaande ziektes zoals diabetes kunnen verergeren en de griep kan ook complicaties zoals een longontsteking veroorzaken. Patiënten hebben ook minder weerstand.

De Vlaamse gemeenschap wil tegen 2020 de vaccinatiegraad van het gezondheidspersoneel opkrikken tot 8 procent. AZ Klina bereikt dat doel nu dus al. Stefanie Blancke, voorzitter van de werkgroep griepvaccin in het AZ is tevreden. “In 2017 liet 45 procent van onze medewerkers zich vaccineren tegen de griep. Dat kon een pak beter en daarom hebben we eind vorig jaar actief gecommuniceerd en de collega’s persoonlijk aangesproken om hun griepprik gratis te komen halen. Zo beschermen onze mensen niet alleen zichzelf, maar ook hun naaste familie én hun patiënten.”