Park FM wil in glazen radiostudio 10.000 euro ophalen voor dierenwelzijn Live radio in het handelscentrum moet koopzondagen opluisteren Sander Bral

09 december 2018

11u07 0 Brasschaat Het Glazen Radiohuis van Brasschaat is een feit. Zaterdagmiddag heeft waarnemend burgemeester Philip Cools (N-VA) het startschot gegeven in de pop-up studio van Radio Park FM. Twee weken lang zal er vanuit het gemeentecentrum live radio gemaakt worden ten voordele van dierenwelzijn.

Het is de eerste keer dat de lokale radio Park FM een eindejaarsstunt zoals deze organiseert. “Het gemeentebestuur stelde ons de vraag of we de koopzondagen in december wat zouden kunnen opluisteren met muziek”, zeggen Vince ’t Jolle en Michael Ooye van Radio Park FM. “Live radio maken voor het goede doel vanuit een glazen huis in het centrum werd al snel het resultaat van een eerste brainstorm. Via sociale media hebben we de inwoners gevraagd voor welk goed doel we ons moesten inzetten. Meer dan de helft stemde voor dierenwelzijn. Onze opbrengst gaat dan ook integraal naar drie lokale goede doelen die zich daarmee bezig houden.

Een van die goede doelen is het vogelopvangcentrum (VOC) Brasschaat-Kapellen, dat vogels en andere dieren uit de ruime regio Antwerpen opvangt. “Dertien jaar geleden heb ik het VOC opgericht met één vrijwilliger en een gekwetste bosuil als eerste patiënt”, weet Marcel Peeters (72), havenarbeider op rust. “Ondertussen werken er 77 vrijwilligers bij het VOC en dit jaar alleen al konden we ongeveer 5.700 dieren helpen. Dat gaat voornamelijk om verkeersslachtoffers zoals eenden, ganzen en reeën, en om tamme konijnen die gedumpt worden door hun baasjes. Wij werken samen met de hulpdiensten en de haven van Antwerpen en zijn 24 op 7 beschikbaar voor interventies.”

Stinkdier

“We komen ook dikwijls in contact met exotische dieren”, gaat Marcel verder. “Zoals vogelspinnen of slangen die via de haven Antwerpen binnenkomen of dieren die het resultaat zijn van illegale kweek, zoals een Savannahkat die momenteel bij ons verblijft. Wij volgen cursussen om te weten hoe we met elke diersoort moeten omgaan. Eén keer was ik minder goed voorbereid. Toen probeerde ik zonder bescherming een stinkdier te vangen dat met een lading vanuit het Amerikaanse Philadelphia was meegereisd. Ik heb mijn brandende ogen een kwartier lang mogen uitwassen nadat hij zijn vloeistof in mijn ogen had gespoten”, lacht Marcel.

Marcel doneerde zelf ook 50 euro aan Het Glazen Huis Voor Een Beestig Goed Doel en vroeg het toepasselijke themalief van Baloe De Beer aan van Jungle Boek. De opbrengst gaat naast het VOC ook naar Poezenasiel Cadet en Huisdieren Opvangcentrum (HOP) Brasschaat. De organisatie wil tot tienduizend euro ophalen via sponsoring en vrije giften. Luisteraars mogen ook liedjes aanvragen voor 2 euro per nummer. Wie aankopen doet bij lokale handelaars, krijgt een gratis lotje om een lied aan te vragen.