Pannenkoekenrecord nipt verbroken 28 mei 2018

In Maria-ter-Heide is gisteren een wereldrecord gebroken. Paul Dedroog en Alfons Lowie vestigden een nieuw record 'pannenkoeken stapelen'. Het duo legde maar liefst 142 pannenkoeken op elkaar. "Oorspronkelijk was onze toren 112 centimeter hoog, maar door de zwaartekracht zakte hij tot 107 centimeter", zegt Alfons Lowie. "Dat was toch nog altijd vijf centimeter hoger dan het vorige record. Het was best spannend, want de stapel moest 25 seconden blijven staan en die van ons begon na 28 seconden te verzakken."





De pannenkoeken in kwestie werden achteraf overigens allemaal verkocht ten voordele van de Brasschaatse vzw De Rotonde, een dagbestedingscentrum voor mensen met een handicap.





(KDC)