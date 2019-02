Oud gemeentehuis in volle glorie hersteld Later volgen nog wel werken aan dak en bordes Toon Verheijen

15 februari 2019

18u57 0 Brasschaat Na een renovatie van een zestal maanden is het oude gemeentehuis weer in (bijna) volle glorie hersteld. De ondersteunende diensten hebben er opnieuw hun intrek in genomen. Binnenkort volgt nog de restauratie van het dak en de trappen aan de voorkant speciaal voor de trouwers. De werken hebben zo’n 800.000 euro gekost.

Zo’n tien jaar geleden al zette de gemeente Brasschaat de beweging in om zoveel mogelijk diensten te integreren en te laten samenwerken. De bouw van het nieuwe administratieve centrum aan de Verhoevenlei was de eerste stap en de renovatie van het oude iconische gemeentehuis was de tweede en afsluitende stap. “De elektriciteit is volledig vernieuwd en ook op vlak van ICT en dataverkeer is alles gemoderniseerd”, vertellen burgemeester Jan Jambon (N-VA) en algemeen directeur Ward Schevernels. “Alle muren zijn ook opgefrist. Waar vroeger de loketten waren op het gelijkvloers, zit nu de dienst HRM. Ook het sanitair is beneden gecentraliseerd. Daar is ook een ruimte voor Toerisme voorzien. Ook de trouwzaal is volledig opgefrist.” De stookplaats en de verlichting zijn ook aangepakt. Aan de werken hing een kostenplaatje van zo’n 800.000 euro. Buiten bezoekers aan de dienst Toerisme en de trouwers, zal het oude gemeentehuis vooral dienen voor de vijftig medewerkers van de ondersteunende diensten waarmee de burgers niet rechtstreeks in contact komen. “En de mensen die met mij of Ward willen spreken moeten hier ook zijn”, knipoogt Jan Jambon. “Onze burelen zijn hier ook.”

De renovatie van het iconische gemeentehuis is wel nog niet helemaal afgerond. “Het dak is van binnenuit wel al geïsoleerd, maar het moet langs de buitenkant nog vernieuwd worden. Dat is momenteel in aanbesteding. Ook het bordes aan de voorkant, de trappen richting trouwzaal, worden nog aangepakt.