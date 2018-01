Optiek Jan Huysmans is meest klantvriendelijke ondernemer 02u29 0 Foto Gemeente Brasschaat

Optiek Jan Huysmans uit Maria-ter-Heide is de grote winnaar geworden van de klantvriendelijkste ondernemer in de gemeente en krijgt het gouden label. TDo's Store (Patio Donk), dagbladhandel Pattyn (Kaart), Corbello & Callistino (Centrum) en Le Ballotin (Centrum) kregen het zilveren label. In april vorig jaar startte de dienst lokale economie met de campagne 'klantvriendelijkste ondernemer'. Brasschaat werd onderverdeeld in vier winkelgebieden. Uit elk winkelgebied werd na een lange zoektocht, stemronde en bezoeken van een 'mysteryshopper' één winnaar gekozen. De grote winnaar werd dus Optiek Jan Huysmans. De ondernemer ontvangt een terugbetaling van een begeleidingstraject en realisaties uit een inspiratiebox ter waarde van maximum 2.900 euro. De overige 4 winnaars ontvingen een zilveren label, met bijhorend een promotiepakket ter waarde van 871 euro.





(VTT)