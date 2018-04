Oppositie heeft kritiek op lening van 10 miljoen euro 26 april 2018

De oppositiepartijen Open Vld, Brasschaat 2012 en Vlaams Belang zijn niet meteen gelukkig met de lening van tien miljoen euro die de gemeente aangaat om het Nieuw Administratief Centrum (NAC) te kunnen betalen. Daarvoor is tien miljoen euro nodig. "Ondanks verkoop van patrimonium moeten we dus nog het volledige bedrag gaan lenen", zegt Christophe Thomas van Open Vld. "De leninglast gaat er ook alleen maar door stijgen. We verliezen ook onze positie als goede leerlingen in de klas op dat vlak. We vrezen dat het tot een stijging van de belastingen gaat komen." Schepen van Financiën Bart Brughmans pareert de kritiek. "Sinds 2012 werden in onze parkgemeente voor maar liefst 35 miljoen euro nieuwe investeringen uitgevoerd. Tegelijk werd de dienstverlening naar de bevolking aangescherpt. Het nieuwe gemeentehuis, dat vermoedelijk in juni zijn deuren opent, brengt alle dienstverlening voor de burger samen. Ook de sociale diensten van het OCMW en de vrijetijdsdiensten vinden er voortaan een vaste stek. Het gaat om een zware investering, maar we kunnen er wel weer voor zeker twintig jaar tegen", aldus de schepen. "Deze lening is al jaren ingepland en ingecalculeerd in onze meerjarenplanning. Het is sinds 2012 ook maar de eerste keer dat we lenen." (VTT)