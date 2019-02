Opening bijkantoor De Ideale Woning moet fileleed verminderen Toon Verheijen

20 februari 2019

11u18 0 Brasschaat De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning met hoofdzetel in Berchem heeft een satellietkantoor in gebruik genomen op Kamp Noord in Brasschaat. Er ging te veel tijd verloren door de vele files.

De Ideale Woning heeft een werkgebied van 22 gemeenten van de Nederlandse grens tot aan de Rupel. Omdat de laatste tijd de verplaatsingen vanuit het hoofdkantoor in Berchem nogal tijdrovend werden, opende De Ideale Woning een bijkantoor in Brasschaat. “Om de huurders van De Ideale Woning in de gemeenten Essen, Kalmthout, Stabroek, Kapellen, Brecht en Malle van dienst te zijn, is het satellietkantoor ideaal gelegen. De verplaatsingen voor de medewerkers worden korter. Ook de woon-werkverplaatsingen voor de meeste werknemers die van het satellietkantoor gebruik maken, nemen minder tijd in beslag”, zegt Dirk de Kort van De Ideale Woning. “Door het openen van het satellietkantoor in Brasschaat geven we onze medewerkers meer vrije tijd en minder filestress.”

Later dit jaar opent De Ideale Woning nog een tweede satellietkantoor in Hemiksem voor de zuidrand van Antwerpen. Van daaruit zal de dienstverlening zich toespitsen op de gemeenten Niel, Rumst, Aartselaar, Hemiksem en Kontich.