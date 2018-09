Open Vld met volledige lijst naar de kiezer 07 september 2018

Met nog een dikke maand te gaan voor de verkiezingen heeft ook Open Vld alle namen bekendgemaakt die op 14 oktober strijden voor een plaats in de gemeenteraad.





Christophe Thomas wordt lijsttrekker en Anne Van Aperen zal de lijst duwen. Gemeenteraadsleden Myriam Van Honste en Barara Ophoff staan op plaats twee en drie.





Oona Geeraerts, kleindochter van Jef Geeraerts, staat op de zevende plaats. Ze neemt deel aan Expeditie Robinson.





"We willen opnieuw mee besturen", zegt Christophe Thomas. "De voorbije jaren zijn we als gemeente niet altijd fraai in het nieuws gekomen. Brasschaat verdient beter. Geen stoelendans maar continuïteit en stabiliteit. Vier keer werd de schepen voor Ruimtelijke Ordening en Lokale Economie gewisseld. De burgemeesterssjerp werd dan weer drie keer doorgegeven. Dat is geen goed signaal." (VTT)