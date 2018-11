Op zoek naar woning in Antwerpen Noord? Alle vastgoed staat voortaan op één website 46 immokantoren bieden woningen en flats nog enkel aan op immoscoop.be Alfons Schryvers

29 november 2018

14u32 0 Brasschaat Ruim 46 immokantoren in Antwerpen-Noord hebben beslist om hun aanbod vanaf 1 december enkel nog via de nieuwe portaalsite Immoscoop.be en hun eigen website aan te bieden en dus niet langer via de klassieke immosites. Bedoeling is het systeem uit te breiden tot heel Vlaanderen.

Het idee ontstond twee jaar geleden, zegt Stef Janssen woordvoerder van Immoscoop. “Een overaanbod aan vastgoedsites vormde de directe aanleiding. Zulke websites kwamen tot stand door data scraping van de sites van makelaars die nadien tegen betaling lid konden worden van de website en dus moesten betalen voor hun eigen data. Ondertussen is het weghalen van data bij makelaars niet langer mogelijk. Toch bleef het overaanbod aan oncontroleerbare vastgoedsites voor ons een aandachtspunt. Ook voor particulieren is zoiets niet overzichtelijk. Deze talrijke bezorgdheden werden weggewerkt door de oprichting van een eigen portaalsite binnen de vastgoedsector. Het concept is eenvoudig. Elke makelaar aangesloten bij de portaalsite is mede-eigenaar. Twee jaar nadat het project boven de doopvont werd gehouden zijn er in Vlaanderen ruim 400 aangesloten makelaars die ongeveer 550 kantoren vertegenwoordigen. Voor Antwerpen-Noord wil dat zeggen dat momenteel 83% van alle panden op de website immoscoop.be te vinden zijn. Om ons initiatief kenbaar te maken verspreiden we volgende week de flyer “Zijn alle woningen in Noord-Antwerpen verdwenen?”. Deze flyer, op 123.000 exemplaren, komt terecht in de brievenbussen van alle woningen in Antwerpen-Noord”

Gebruiksvriendelijk

Met de introductie van immoscoop.be hoeven kandidaat-kopers binnen Antwerpen-Noord slechts 1 website te consulteren wat voor hen een groot voordeel is, zegt Stef Janssen. “Daarnaast houden makelaars zelf de controle over hun data en worden hun werk, en hun beroep, beter beschermd. Bovendien is de website gebruiksvriendelijk zonder wildgroei aan banners en sluikreclame. Het is een zuiver informatieve website die het meest actuele woningaanbod exclusief, en op een neutrale manier kenbaar maakt. Met een simpele muisklik komen kandidaat-kopers rechtstreeks op de eigen website van de makelaar terecht voor verdere informatie.”

De initiatiefnemers van immoscoop.be zijn er zeker van dat het aantal aangesloten makelaars in de toekomst nog zal stijgen. Binnenkort volgt ook de regio Kempen met een aanbod van ruim 80% en later het Waasland met een aanbod van 70% van alle panden die te koop staan. Bedoeling is alleszins dat het nieuwe initiatief zich op termijn uitbreidt naar heel Vlaanderen. De vastgoedsite is te raadplegen via www.immoscoop.be