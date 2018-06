Ontslagen arts vrijgesproken voor racisme 50-JARIGE DERMATOLOOG WEL SCHULDIG AAN SLAAN PATIËNT PATRICK LEFELON

30 juni 2018

02u37 0 Brasschaat Een 50-jarige dermatoloog van het Klina-ziekenhuis in Brasschaat is schuldig bevonden aan het slaan van een Afrikaanse patiënt die zijn afspraak niet was nagekomen. Volgens de rechtbank handelde de dokter niet uit racisme: "Dit had met elke patiënt die niet op een afspraak was, kunnen gebeuren." De dokter krijgt een opschorting van straf.

Het incident in januari 2017 op de raadpleging van het Klina-ziekenhuis in Brasschaat begon met een discussie over een gemiste afspraak. Dermatoloog T.H. vroeg de Afrikaanse patiënt die vorige keer niet was opgedaagd, een vergoeding van 20 euro. De patiënt wilde die niet betalen. De ruzie in het kabinet ging crescendo. Er werd een bewakingsagent bijgehaald. Die kon net niet verhinderen dat de dokter de patiënt met zijn twee handen tegen de grond duwde. De dokter slingerde de patiënt en ook de allochtone bewakingsagent racistische verwijten naar hun hoofd. "Ga terug naar uw land als het daar zoveel beter is."





Bommengordel

De dokter riep ook dat in de tijd van Hitler tenminste respect was voor een dokter. "Toen werden wij nog met 'Herr Doktor" aangesproken. Nog was de woede van dokter T.H. niet bekoeld. Hij stormde een kantoor van de administratie binnen en raasde: "Ik ga thuis mijn bommengordel halen en blaas de hele kliniek op. En ik maak de hele directie af, bende hypocrieten. Ik heb thuis twee wapens."





De procureur vorderde 10 maanden celstraf voor slagen en verwondingen vanuit racistisch oogmerk en voor bedreigingen. De rechters vonden enkel de eerste beschuldiging bewezen. Dokter T.H. had op het proces toegegeven dat hij de Afrikaanse man had geduwd toen die zijn hand vastpakte.





De verzwarende omstandigheid van racisme acht de rechtbank niet bewezen. "Ook bij een andere patiënt die zijn afspraak niet was nagekomen, zou dit incident kunnen gebeurd zijn", zegt de rechter. De dokter had op het proces ook onderstreept dat hij geen racist was. Hij had voor Artsen zonder Grenzen in Afrika gewerkt. "Daar heb ik wel 500 negerinnen (sic) helpen bevallen", zei hij toen.





De rechtbank neemt het dreigement met een bommengordel niet au sérieux. De personeelsleden dienden pas na vijf dagen klacht in wegens bedreigingen. Zo bang zullen ze op het moment zelf dus niet geweest zijn.





De rechtbank verklaart dermatoloog T.H. schuldig aan slagen en verwondingen. Hij krijgt opschorting van straf. Hij moet het slachtoffer een schadevergoeding van 465 euro. Het Klina-ziekenhuis dat zich ook burgerlijke partij had gesteld in naam van het personeel, krijgt niets.





Advocaat John Maes die dermatoloog T.H. verdedigde is tevreden met het vonnis: "Deze zaak heeft in de media veel stof doen opwaaien. De rechter heeft het incident tot zijn juiste proportie herleid."





Het Klina-ziekenhuis had dokter T.H. onmiddellijk na de feiten wegens dringende feiten ontslagen. Dat ontslag blijft wel behouden.