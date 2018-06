Onderzoek naar lekke banden op Miksebaan 08 juni 2018

02u58 0

De politie van Brasschaat is een onderzoek gestart nadat het op enkele maanden tijd vier klachten kreeg van automobilisten die zijn lek gereden op de Miksebaan. Dat was telkens het gevolg van een nagel of vijs in de band. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers, maar hebben die geen klacht ingediend. De politie doet een oproep aan iedereen die daar de voorbije maanden is lek gereden om er aangifte van te doen. Mogelijk is er sprake van kwaad opzet, al zijn daar momenteel geen bewijzen voor. (VTT)