Onafhankelijk onderzoek gevraagd na gevecht tussen politie en jongeren 02u44 0 Brasschaat De lokale politie van de zone Brasschaat vraagt een onafhankelijk onderzoek na de zware vechtpartij tussen politie en jongeren die zich vrijdagnacht in jeugdhuis HobNob afspeelde. Daarbij raakten verschillende inspecteurs gewond en twee minderjarigen werden opgepakt. Eén van hen werd voorgeleid bij de jeugdrechter.

Het Sweet Sixteen feestje van twee 16-jarige meisjes uit Brasschaat is in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig uit de hand gelopen. Terwijl de fuif in jeugdhuis HobNob aan Het Heiken in Brasschaat nog bezig was, ontstond er buiten een massale vechtpartij.





De politie moest ter plaatse komen en kon twee jongens van 16 en 17 jaar arresteren. Volgens hen lokte een agent in burger met enkele vrienden het gevecht uit en werden ze achteraf hardhandig aangepakt. De jongens beweren dat de politie racistische opmerkingen naar hun hoofd slingerde en in de combi nog enkele tikken uitdeelde. "Die jongens mogen beweren wat ze willen, wij ontkennen formeel dat er racistische opmerkingen gevallen zijn en klappen zijn uitgedeeld in de combi", klinkt het bij de politie van Brasschaat. "Eén van de jongeren is zelfs een agent met een riem te lijf gegaan. Omwille van de opmerkingen ten aanzien van de betrokken inspecteurs wordt er een onafhankelijk onderzoek van de politie-actie gevraagd. Dat onderzoek zal uitmaken wat er precies gebeurd is."





Agent in burger

Volgens de politie was de agent in burger van de zone Antwerpen toevallig ter plaatse en werd zijn tussenkomst door omstaanders gevraagd. "Nog voor de politie van Brasschaat arriveerde, kreeg de politieman in burger een slag met een scherp voorwerp in het gezicht", klinkt het. "Eén van de twee minderjarigen die naar het bureel werden gebracht, mocht na verhoor beschikken. De andere werd zaterdag voorgeleid bij de jeugdrechter, die een maatregel oplegde voor de minderjarige." (BSB)